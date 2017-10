Rui Gomes da Silva esclareceu o teor do seu artigo publicado esta segunda-feira de manhã no blogue Novo Geração Benfica , em que deixou alguns recados a Luís Filipe Vieira. Na SIC Notícias, o antigo vice-presidente das águias defendeu ainda o 'vice' da mesa da assembleia geral, Duque Vieira, que durante a reunião magna - que conduziu na ausência de Luis Nazaré - afirmou perante os protestos dos sócios "ainda não perceberam que sou eu quem manda aqui" e acabou por ser agredido "O que escrevi hoje, independentemente de tudo o resto, compreendo que as pessoas estejam irritadas por não ganhar. No Benfica toda a gente quer continuar a ganhar. Aquilo que disse na minha crónica é que o Benfica quando ganha é de todos, quando perde e empata o Benfica é só de cada um de nós. Cada um de nós sabe a maneira como sofre. O que acho do Dr. Duque Vieira é que é tão índio quanto eu. Gosta tanto do Benfica como eu. É tão benfiquista quanto eu, como as pessoas que o assobiaram. Ele diz ao Rui, 'pelo Benfica tudo'", referiu Gomes da Silva no programa 'O dia seguinte'."O Benfica é muito grande. O Sporting não ganha há 15 anos e teve uma assembleia geral muito calma. Ninguém se revê naquilo", rematou.

Autor: Valter Marques