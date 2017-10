Continuar a ler

O antigo vice-presidente dos encarnados, que num post anterior já tinha referido que Luís Filipe Vieira desejava continuar "muito anos como presidente do Benfica", voltou ao tema, lembrando que "o poder vem do campo".



"Não foram precisos mais do que 5 dias, sim, 5 dias apenas, para que o Presidente do Benfica viesse dizer o mesmo, em plena Assembleia Geral do clube. Claro que este ... "eu vou cá ficar muitos anos" ... deve ser interpretado com ... "eu quero cá ficar muitos anos"! O que sendo diferente, elucida-nos das intenções de quem o disse, e do erro em que foi induzido quem aceitou acreditar que iria ser ... o seu sucessor!", acrescentando "mas - quem anda nisto devia saber - ninguém ganha eleições pela obra feita! Antes se ganha pelas expectativas de podermos voltar a ganhar! É isso que queremos! O penta! Porque - lembrem-se - ... "o poder vem do campo".

Rui Gomes da Silva abordou esta segunda-feira, em mais um post no blogue Novo Geração Benfica, a Assembleia Geral do Benfica da última sexta-feira, deixando alguns recado ao presidente Luís Filipe Vieira."E porque o Benfica é nosso, é que há Assembleias Gerais, onde todos podem falar do que pensam sobre o futuro do Benfica, mesmo quando é diferente de quem ganhou, nos votos, a legitimidade para o "governar"! Governar, estar e não ser, o que significa - passe a publicidade a uma marca de relógios - que "nunca somos donos do Benfica, ... apenas o guardamos para as próximas gerações"! Ou, no que aos últimos dias diz respeito, ... quando ganha, o Benfica é de todos, mas quando perde é só nosso! Porque é nosso, ... porque só na consciência de quem sabe o que é ser do Benfica, se pode encontrar o verdadeiro significado de não ganhar!", pode ler-se.