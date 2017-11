Rui Gomes da Silva voltou a escrever no blogue Novo Geração Benfica e aproveita para deixar "um reparo e duas notas" à entrevista que Luís Filipe Vieira deu na quinta-feira à BTV.

Primeiro, surge o reparo. "Porventura terá sido um erro em que foi induzido - talvez pelos 'novíssimos' contratados para o departamento de comunicação social - mas eu nunca disse mal de nenhum jogador do Benfica! Nunca o fiz, nem nunca o farei", garantiu, explicando depois: "Critiquei - nalgumas situações - o rendimento e a postura da equipa, enquanto coletivo, pela forma como encaravam os jogos e pelas exibições menos conseguidas que foram tendo."

Depois, o antigo vice-presidente das águias deixa "as tais duas notas" em que discorda "bastante até" com o atual rumo do clube. "Como no entendimento do papel de Jorge Mendes! Ou na real mais valia do crescimento do Seixal, sem contrapartida possível no aproveitamento para a equipa principal!", aponta.

"Tudo isso, e o mais que se vier a ver, fará o seu caminho. Como chegará o dia em que os sócios do Benfica me poderão dar uma resposta como o próprio Luís Filipe Vieira vaticinou! A mim e a todos, porque acredito na democracia", referiu Gomes da Silva.

O ex-dirigente das águias manifestou-se também "fiquei descansado por ter ouvido" da boca de Vieira que "Não há nem nunca houve corrupção no Benfica", o que "valeria toda a entrevista". "O que eu sei ser verdade, mas que, confesso, gostaria de ter ouvido há já muito tempo, para descanso de tanta gente por esse mundo fora", apontou.