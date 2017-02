Antigo vicepresidente do Benfica, Rui Gomes da Silva continua atento à atualidade do futebol português e, esta sexta-feira, pouco depois do final do FC Porto-Tondela , recorreu ao seu Facebook para abordar de forma irónica a arbitragem de Luís Ferreira nesse encontro . Na publicação, o ex-dirigente das águias dá conta do "regresso do Apito Dourado", referindo que "hoje, no Dragão, foi... 'à Porto'!"

Autor: Fábio Lima