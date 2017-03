Continuar a ler

Apesar de reconhecer que a liderança do Benfica "é apertada", Gomes da Silva mostra-se confiante na conquista do título. "Apertado, apertado, será para os que perderam".



O antigo dirigente concorda com Rui Vitória, quando o técnico disse que o jogo de Dortmund "não vai deixar marcas" . "Vamos reagir à Benfica e ganhar ao Belenenses", frisa, dizendo que é preciso olhar para o duelo de segunda-feira, referente à Liga NOS, como "se fosse o último da época".

Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente do Benfica , considera que o "grande objectivo" de Sporting FC Porto , que rotula como "forças unidas", é garantir que a clube da Luz "não seja campeão"."O ano passado, a preocupação dos homens do FC Porto era que o Sporting fosse campeão, lembram-se dos elogios desse presidente [Pinto da Costa] dizendo que gostava muito que o treinador do Sporting fosse campeão. Extraordinárias as paixões que se movem contra o Benfica. Este ano, a época dos nosso rivais aqui de Lisboa vai resumir-se a um jogo só, nem lhes passa outra coisa pela cabeça", justifica em entrevista à Rádio Renascença.

Autor: Sandra Lucas Simões