Rui Gomes da Silva explicou que não entendeu como "revelante" a sua presença na última assembleia geral do Benfica e que por isso mesmo decidiu não comparecer, apesar das recentes críticas que tem feito à atual liderança do clube.



"Não faltei a nenhuma AG. Já estive em AG fulcrais. Achei que não era relevante a minha presença. Se houver alguma momento que ache importante ir, em função da convocatória, da ordem de trabalhos, irei. Passei horas e horas da minha vida, sem receber qualquer rendimento, dedicado ao Benfica. Se alguma vez o Benfica estiver em causa, eu iria", referiu o antigo vice-presidente das águias no programa 'O dia seguinte', da SIC Notícias.

Autor: Valter Marques