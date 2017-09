Continuar a ler

O Benfica ganhou sábado ao P. Ferreira por 2-0, dia em que o Sporting empatou a 1 golo com o Moreirense. As duas equipas estão separadas por 3 pontos.O líder do campeonato é o FC Porto com 21 pontos, seguido do Sporting com 19 e do Benfica com 16.No mesmo post, Rui Gomes da Silva reforça o apoio a Luís Filipe Vieira, fazendo votos para que continue "muito anos como presidente do Benfica"."Espera ele e espero eu. Porque será muito bom para o Benfica ... sinal que vamos ganhar muito, quase tudo nos próximos anos! Rumo ao ... penta, com convicção (porque não preciso de lá estar dentro para defender quem tem legitimidade, ... sim legitimidade ... para me representar)!O resto - como dizia o meu Pai - são ... "figurinhas de passar"!", acrescenta.

Rui Gomes da Silva destacou esta segunda-feira o regresso do Benfica ao triunfos em mais um post no blogue Novo Geração Benfica, no qual meteu o FC Porto, "uma equipa curta e intervencionada pela UEFA" e o Sporting, neste caso particularmente Jorge Jesus, ao barulho."Quanto ao futebol ... voltamos ao nosso destino: vencer! Havendo momentos menos conseguidos, por todas as equipas, em todas as épocas, que os que passaram tenham sido os nossos ... este ano! De resto, uma equipa curta e "intervencionada pela UEFA", pode adiar o seu destino por algum tempo ... mas nunca o poderá fazer sempre! No que se refere à outra, ... Jesus tarda mas não falha (e como falha sempre, mais tarde ou mais cedo, nunca nos deixa sem festejar)! Rumo ao penta ... sem qualquer dúvida!", pode ler-se.

Autor: Sandra Lucas Simões