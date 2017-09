Continuar a ler

"Ao ler a notícia de sábado (...) pensei que não sendo verdade (Rui Costa nunca sairá da zona de conforto onde se encontra porque, independentemente do que faça ou não faça - e eu, depois de lá ter passado, sei o que vale a sua presença naquele lugar - pode dar sempre a ideia de que tudo o que há de bom tem o seu dedo e tudo o que há de mau foi feito sem ter em conta a sua opinião), a única reação admissível era o designado Diretor Desportivo do Benfica vir dar a cara e demonstrar-se solidário com tudo. Ora, o que assistimos foi o Diretor de Comunicação do Benfica vir dar uma ... não notícia", escreveu.



E prosseguiu: "Luís Bernardo pode ter muitos defeitos, ... pode não perceber nada de futebol (até parece que percebe ... e muito) mas sabe, de outros tempos, que se um jornal dá a notícia de saída de um Ministro, só há uma maneira de estancar o boato: por o Ministro a dizer, de viva voz, que a notícia é falsa. Não sei se houve troca de mensagens do visado da notícia para com os seus pares, mas ... em política ... (e, a notícia tinha a ver com a política ... do Benfica), para citar o Dr. Oliveira Salazar, ... o que parece, é! Tanto mais quanto, desde que foi castigado em Arouca (num processo iniciado em simultâneo com o que a Liga teve o cuidado de me mimosear ... por eu estar todas as segundas na SIC), a única vez que ouvi falar de Rui Costa foi quando deu uma entrevista onde reafirmava a sua ideia de um dia ser Presidente do Benfica e considerava Jorge Mendes uma mais valia para o Benfica".



"Não sei se conseguirá atingir o seu sonho, mas, se nessa altura, continuar a pensar o mesmo de Jorge Mendes, teremos, pelo menos, uma coisa em que discordaremos... totalmente", concluiu.