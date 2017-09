Continuar a ler

Rui Gomes da Silva disse não questionar o amor de Rui Costa ao clube da Luz. "Não tenho dúvidas que gosta tanto do Benfica como eu", referiu, realçando contudo que se não pode ficar calado quando as coisas não correm bem.



O antigo dirigente falou em "erros comunicacionais" na estrutura encarnada e lamentou que o Benfica tenha "achado que é nos tribunais que se defendia" perante os ataques de que tem sido alvo.





Rui Gomes da Silva reafirmou, no programa 'O Dia de Seguinte', o que havia dito sobre Rui Costa no No blog "Novo Geração Benfica", frisando que "tem de dar a cara" nos momentos difíceis."Rui Costa é o diretor desportivo. Tem de obrigação de mandar a equipa ir ao meio campo. Ser do Benfica é válido para os bons e para os maus momentos", afirmou o antigo vice presidente dos encarnados.

Autor: Sandra Lucas Simões