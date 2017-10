Continuar a ler

A publicação do antigo vicepresidente do Benfica surge no seguimento de uma anterior, já feita no dia de hoje, que terá sido entendida pelos seus seguidores como uma crítica ao guardião belga.



Rui Gomes da Silva recorreu esta quinta-feira à conta de Facebook para defender o guarda-redes belga Mile Svilar, isto na sequência do erro cometido pelo jovem diante do Man. United, admitindo que, na sua opinião, será o guardião de 18 anos o homem da baliza na conquista do penta por parte das águias.

Autor: Fábio Lima