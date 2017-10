Rui Gomes da Silva assumiu que foi um dos que aconselhou os responsáveis benfiquistas a demitir Jorge Jesus no final da época 2012/13, depois de três épocas consecutivas sem o Benfica vencer o campeonato. Foi o próprio que o assumiu, no programa 'Dia Seguinte' e isto para justificar a razão, pela qual, defende agora a continuidade de Rui Vitória, apesar do mau momento da equipa."Parto de um pressuposto que um clube como o Benfica nao deve despedir treinador. Despedir um treinador é assumir que se tem responsabilidades. Nunca gostei de Jorge Jesus, desde o primeiro ano e disse-o várias vezes. Apesar disso nunca achei que devia ser despedido a meio da época, mas tentei convencer os responsáveis de que deveria despedir Jorge Jesus quando esteve três temporadas sem vencer o campeonato. Depois disso, foi campeão duas vezes", relatou o comentador residente no programa da SIC, quando instado a comentar o texto publicado no blog 'Nova Geracão Benfica': "Procurei com que Vieira não cometa outro erro igual ao que cometeu quando despediu Fernando Santos. Esse artigo nao é para dizer mal, mas é para chamar a atenção de Vieira. Tem de ir até ao fim com o treinador".