Rui Gomes da Silva utilizou o seu espaço de opinião no blogue 'Novo Geração Benfica' para deixar ironizar sobre os rivais, em particular sobre o Sporting.





"Porque com o homem por lá, nós sempre fomos campeões por cá! E, se em equipa que ganha não se mexe, dirigente que nos dá o tetra não se pode deixar sair! Para podermos ser Campeões!", explica. "Porque com o homem por lá, nós sempre fomos campeões por cá! E, se em equipa que ganha não se mexe, dirigente que nos dá o tetra não se pode deixar sair! Para podermos ser Campeões!", explica. Visando diretamente Jorge Jesus após a derrota dos leões no Estoril, Rui Gomes da Silva recorda os seis anos que o treinador passou na Luz. "Eles não acreditam mas nós, que o 'aguentámos' 6 anos, com uns - na bitola do Benfica - míseros 50 por cento de taxa de sucesso, apesar das equipas fantásticas que teve, sabemos como acaba", escreveu, para concluir: "Jesus tarda mas não falha! Pode não ser na jornada que queremos, mas nunca deixa de nos dar uns bónus! Talvez um dia acreditem..."

As críticas para o outro lado da Segunda Circular atingem Bruno de Carvalho, cujo nome nunca é referido. Recordando "interrupções, por abandono, de Assembleias Gerais por discordarem de quem discorda das suas propostas", o antigo vice-presidente e administrador da SAD encanrada manifesta o desejo de ver o presidente do Sporting no cargo. "Espero que não se concretize ou que - no limite - sirva para se poder candidatar de novo!", atira.

Autor: Sérgio Krithinas