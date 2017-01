Rui Quinta admitiu a superioridade do Benfica sobre o seu Vizela, que acabou por ser derrotado por 4-0 na Luz, em partida da Taça CTT."Foi um adversário que não nos permitiu [incomodar mais]. Foi melhor do que nós e portanto não temos nada a dizer. A intenção era essa mas não tivemos capacidade para o fazer. O adversário pressionou-nos muito bem e obrigou-nos a um desgaste muito grande, obrigou-nos a bascular muitas vezes. Na parte final, respirámos melhor e aproximamo-nos mais vezes mas não com a ideia que tínhamos à partida. É tempo de dar os parabéns ao Benfica porque foi muito competente. Quero também elogiar os meus jogadores porque foram fantásticos em tentar levar a cabo aquilo que tínhamos estabelecido e é um prazer muito grande estar a trabalhar com eles", analisou o treinador do Vizela à 'Sport TV'.Rui Quinta explicou as seis alterações face ao jogo anterior: "Aquilo que tinha prometido era que o mérito do Vizela estar na fase de grupos pertencia-lhes a eles. Portanto eles iriam desfrutar destes três jogos na Taça CTT. Temos de ter a noção da realidade daquilo que somos. Sábado temos um jogo de campeonato e temos de gerir os ativos que temos o melhor que podemos para podermos vencer o jogo. Estas duas perspectivas de olhar para o jogo foi o que estabelecemos para este jogo da Taça da CTT."

Autor: Flávio Miguel Silva