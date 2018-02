Rui Gomes da Silva quebrou o silêncio sobre a Operação Lex, que levou à constituição de Luís Filipe Vieira e Fernando Tavares como arguidos num processo que tem o juiz-desembargador Rui Rangel no centro da polémica.

"Rui Rangel, juiz-desembargador, é sócio do Benfica e quis ser presidente do clube. Estaria no seu direito. Mas nem mesmo quando, com o apoio do Presidente do Benfica, quis ir para a Liga, isso alterou o que eu pensava dele", escreve o antigo vice dos encarnados, no blogue 'Novo Geração Benfica', onde escreve às segundas-feiras.

"Mas - apesar de coerente com o que sempre pensei, disso tendo dado público testemunho - isso não me dá o direito para fazer juízos na praça pública. Porque esses devem ser feitos por quem estiver envolvido nos problemas, com as avaliações que daí possam decorrer. Um caso externo ao Benfica que por lá deve continuar", refere. No ponto seguinte do seu extenso artigo, Gomes da Silva lança algumas indiretas sobre o tema para dentro do clube. "O que não poderemos esquecer é quem trouxe a pessoa para dentro do Benfica e que agora quererá dar a ideia de a questão ser meramente da esfera e da responsabilidade do Presidente. Esses, os que se empenharam nessa ligação, poderiam agora falar. Quanto mais não seja para serem solidários. Eles que se especializaram em silêncios tão significativos quanto em palavras irrelevantes (das pouquíssimas vezes que fazem declarações [são] tipo La Palice)", acusa, concluindo: "Rui Rangel será esquecido pelos amigos que tudo farão para que nos esqueçamos que eram eles que se lembravam dele. É a vida!"

Autor: Sérgio Krithinas