Fernando Santos não incluiu qualquer jogador do Benfica na convocatória para os particulares com a Arábia Saudita e os Estados Unidos , situação que Rui Vitória analisa com tranquilidade, até porque, nas seleções jovens, são quase 30 os jogadores das águias que estão nas escolhas dos selecionadores."É preciso dar tempo. Uma equipa que desde os Sub-17 aos Sub-21 tem entre 20 a 30 jogadores significa que a breve prazo a probabilidade de esses jogadores chegarem à seleção principal vai ser muita. [A convocatória de Fernando Santos] Foi um bocadinho diferente, mas não vou comentar as escolhas do selecionador. Falta a chegada desses jogadores, a breve prazo, à equipa principal", afirmou este sábado na antevisão ao encontro com o V. Guimarães (domingo, 18 horas).