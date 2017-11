"A crença é a mesma que muitas equipas dos vários grupos, que entram à quinta jornada a poder ir para Liga dos Campeões e para Liga Europa. No passado não podemos mexer, não podemos conquistar esses pontos. O que podemos é conquistar os 6 pontos que faltam. Temos duas possibilidades e não resta outra coisa que não lutar pelo que queremos, enfrentar olhos nos olhos este adversário, a jogar para ganhar, respeitando o valor do adversário. Estamos a jogar por três possibilidades e é isso que nós vamos fazer. A crença é muita""O treinador adversário olha para estes jogos e pode fazer conclusões por esses três ou quatro jogos nesse sistema. Isso para nós não serve de referência, pois na realidade já fizemos algo bem feito em 4-4-2 e em 4-3-3. Mais do que o sistema, temos de perceber o que fazer ao adversário. Já defendemos bem em 4-4-2, já arranjamos soluções diferentes em 4-3-3, já tivemos organização defensiva que queríamos nesse sistema. Não quer dizer que um seja bom e o outro seja mau. Temos jogadores que facilmente se adaptam, como disse o Fejsa. Essa é uma das riquezas que temos. Naturalmente não vou dizer o que vamos fazer. Mas vamos entrar em campo a controlar muito as valências do adversário, com uma equipa forte fisicamente, forte nas bolas paradas, mas temos de saber os espaços para entrar, a forma e como controlar o jogo e ser rigorosos do ponto de vista físico e mental""Quer nos anos anteriores, quer neste, as questões financeiras não lhes dei importância nem para o lado positivo ou negativo. É um jogo importante, porque queremos ganhar, somar pontos e depois o reflexo disso, as questões financeiras, vêm depois. Eu vou preparar o jogo da mesma forma. Nem o passado me trouxe mais ou menos por causa dessas prestações. Foco no jogo, somente nisso. O resto é acessório""Estamos de bem com a vida. Enfrentamos todos os momentos com esta disponibilidade, alegria e sorriso na cara. Desta maneira estamos mais próximos de ter o melhor rendimento. Temos um grupo muito unido, com uma amizade enorme entre os jogadores. Faz parte da nossa forma de trabalhar esta boa disposição. Estando com um sorriso na cara e boa disposição é meio caminho andado para se ser um melhor profissional e ter um melhor rendimento. Foi assim que alcançámos muitos êxitos e é assim que temos de trabalhar"