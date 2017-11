Rui Vitória mostrou-se satisfeito com a vitória do Benfica diante do V. Setúbal este sábado, falando de um triunfo justo.



Análise ao triunfo diante do V. Setúbal





"Foi uma partida bem disputada, com duas equipas que sabiam que uma ficaria pelo caminho. Entrámos fortes, com uma dinâmica muito boa, a procurar entrar na defesa do Vitória. Fizemos um golo e podiámos ter feito mais. Na segunda parte, tivemos o jogo praticamente controlado, fizemos o 2-0 e foi uma vitória justa contra uma boa equipa. Mas nós fomos melhores."

Problemas físicos no plantel

"Quais são os problemas físicos que estão a atormentar a equipa? Fejsa e Filipe Augusto já estarão no próximo... Temos um lote de jogadores em que todos têm capacidade para jogar. Tenho pena que alguns fiquem de fora. O que tenho a retirar é que mudando as peças que mudámos, a equipa mostrou as ideias que tínhamos. Isso revela a qualidade da equipa e, mesmo mudando, temos jogadores aptos para jogar. O azar de uns é a sorte de outros. Os nossos ciclos são estes. Temos o próximo jogo daqui a quatro dias e vamos trabalhar com os jogadores que estão disponíveis. Temos jogadores que dão garantias de disputar todos os jogos da mesma forma."



Tática para o jogo





"Para este jogo tínhamos a ideia de jogar num sistema que temos ainda de consolidar. Juntamente com alguns jogadores a terem algum percurso nas seleções, neste interregno que foi um pouco perturbador para o trabalho deles. Uns que viajaram para o continente, outros que se apuraram, mas isto faz parte de uma equipa como a nossa. Realçando que jogando com dois, com um, de forma ou de outra, a equipa deu resposta. É sinal de maturidade, crescimento, qualidade dos jogadores e apreensão do que nós queremos.""Quando chegamos ao final da época, olhamos para uma ficha de jogadores e todos têm a sua oportunidade. É raro que não haja quem não tenha jogado. Os jogadores vão ter o seu espaço. Os que entraram deram resposta. Quem fizer um onze da nossa equipa e um 18 vai sempre deixar jogadores de fora. Eu tenho de fazer porque as regras são assim. Em cada momento que nos vai aparecendo pela frente, os jogadores dizem presente. O cavalo muitas vezes só dá para um e nós temos mais do que um elemento a querer montá-lo."