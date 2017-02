O Benfica alimentou o sonho da passagem aos quartos-de-final da Champions ao vencer o Borussia Dortmund e Rui Vitória não tem problemas em admitir alguma felicidade dos encarnados, sublinhando a valia do adversário e o trabalho de todos os seus jogadores, com particular destaque para o guardião Ederson, decisivo no triunfo por 1-0.

"É uma vitória muito saborosa. Essa questão da justiça é difícil de dizer. Não me custa nada reconhecer a valia do Dortmund, que é uma equipa dificílima de contrariar, muito difícil de controlar. Tínhamos essa consciência. Não estivemos como queríamos na primeira parte ao bloquear o processo ofensivo do adversário, mas na segunda parte melhorámos. É certo que o Borussia teve uma série de oportunidades que não concretizou, mas também sabíamos que as bolas paradas eram uma arma que tínhamos de aproveitar. Conseguimos fazer um golo, ganhámos o jogo e estamos dentro da eliminatória. Vamos a Dortmund com a consciência de que será difícil mas também com a noção que temos uma palavra a dizer, que há coisas que podemos melhorar e que estão perfeitamente identificadas", começou por referir o técnico benfiquista à RTP.





Quanto à questão da sorte que bafejou o Benfica, Rui Vitória lembrou o papel de Ederson. "É evidente. Estivemos perante uma das melhores equipas da Europa, com uma dinâmica de jogo elevadíssima, com jogadores na frente de uma velocidade e profundidade grandes, que criam problemas a qualquer equipa da Europa. Nós fomos tentando anular o que era possível, com a substituição ao intervalo equilibrámos as coisas. O Ederson acabou por fazer uma belíssima exibição, mas ele é uma guarda-redes de nível elevadíssimo e está cá para isso. Quero realçar o trabalho de todos os jogadores e o acreditar que é possível frente a uma equipa que em termos europeus marcou a quase toda a gente. Vamos a Dortmund respeitando muito o adversário mas querendo muito passar a eliminatória", acrescentou. O técnico destacou ainda o facto de o Benfica não ter sofrido golos nesta 1.ª mão. "É fundamental não sofrer golos em casa. Evidente que vai ser difícil lá mas qualquer golo marcado fora tem um impacto enorme. Eles não marcaram aqui, coisa que fizeram a quase todas as equipas. Vamos a Dortmund à procura do golo porque sabemos que não podemos remeter-nos à defesa. Com Jonas? Ainda falta muito tempo, vamos ver", frisou.



Rui Vitória explicou ainda a substituição de Rafa. "Era preciso fazer uns ajustes com jogadores que fechassem linhas de passe e ao mesmo tempo tivessem capacidade para pressionar. Esta equipa tem uma dinâmica com três defesas e com dois médios e aqueles jogadores todos na frente que são difíceis de contrariar. Mas aí a equipa posicionou-se melhor e rectificou. Na primeira parte não estava fácil, na segunda retificámos e acho que correu muito bem", concluiu.

Autor: Alexandre Moita