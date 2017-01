Continuar a ler

Às 13 horas, Rui Vitória fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro, antes da equipa viajar para o sul do país





Assim está o Benfica a preparar a Taça CTT

Rui Vitória orientou, na manhã desta quarta-feira, o último treino no Seixal antes de rumar com o Benfica ao Algarve onde amanhã irá defrontar o Moreirense na meia-final da Taça CTT (20H45).Durante os 15 minutos de treino aberto à comunicação social, Fejsa, André Horta, Mitroglou (lesionado na coxa direita) e Grimaldo (operado há uma semana), não estiveram no relvado, trabalhando no ginásio. Já Jiménez e Hermes estiveram com os restantes companheiros de equipa às ordens do técnico dos encarnados.

Autores: Sofia Lobato e Pedro Ponte