De qualquer forma, Rui Vitória fez questão de deixar o alerta a todo o plantel. "Mas se alguém pensa que conquistou algo por ter feito um jogo bom está no caminho errado. Os jogadores sabem bem isso. Há que continuar a trabalhar", avisou o técnico benfiquista.



Já quanto às opções que obrigado a tomar, deixando alguns elementos de fora da equipa depois de bom rendimento demonstrado em campo, lembrou que é essa a responsabilidade do treinador quando tem muitos e bons jogadores à disposição.



"Mas quem é que deixo de fora? Temos de escolher 18 jogadores e o que mais me custa é deixar alguns jogadores de fora. Mas, às vezes, as necessidades do contexto assim o obrigam. São questões de opção. Não estará agora, estará em outra altura. Alguém tem de ficar de fora", concluiu.

Depois da demonstração de qualidade de Carrillo frente ao Arouca, jogo no qual o peruano até marcou um golo, Rui Vitória não deixou de mostrar satisfeito com o rendimento do antigo jogador do Sporting. Ainda assim, lembrou que o mais importante é manter os bons desempenhos no futuro."Normalmente, os treinadores só são os facilitadores, os jogadores é que são os responsáveis pelo que fazem em campo. Carrilo tem vindo a trabalhar muito bem, com uma concentração muito grande, é de esperar que o rendimento seja melhor. Agora é preciso dar continuidade. É evidente que acrescentou confiança ao jogador mas também à equipa", admitiu o técnico.