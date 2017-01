O Benfica ainda tem esperanças em ter Rui Vitória no banco de suplentes na partida desta noite, em Setúbal.

As águias apresentaram recurso com efeitos suspensivos do castigo de 15 dias aplicado ao treinador na sequência da expulsão de quinta-feira, após o encontro com o Moreirense. Agora, esperam uma resposta do Conselho de Disciplina (CD) a esse pedido de suspensão da pena antes das 20 horas - caso seja positiva, então Rui Vitória poderá mesmo sentar-se no banco e dar a conferência de imprensa.





