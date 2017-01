Rui Vitória, treinador do Benfica, alcançou ontem o vigésimo triunfo em partidas a contar para a Taça CTT. O registo do técnico tem início na temporada 2010/11, quando este treinava o P. Ferreira. Na altura, os castores afastaram o Leixões, numa eliminatória a duas mãos, e chegaram à fase de grupos após um empate no Mar (1-1) e uma vitória na Capital do Móvel (2-1), a primeira do técnico na referida competição. Nessa temporada, recorde-se, o P. Ferreira de Rui Vitória atingiria mesmo a final da então denominada Taça da Liga, mas seria o... Benfica a vencer, por 2-1. Outro registo de relevo diz respeito aos jogos de Rui Vitória ao leme das águias, tendo como opositor o V. Guimarães, o adversário de ontem e o seu antigo clube: quatro jogos, quatro vitórias, seis golos marcados e nenhum sofrido.