O treinador explicou depois que os erros cometidos na Champions já foram alvo de discussão interna: "Nunca falei em erros individuais, falei em erros que nós tivemos e que não deveriam acontecer. Não sou nada de falar dessa maneira. O que digo é que tudo o que vivemos no jogo passado já foi claramente dissecado. Com quem tenho de falar olhos nos olhos e cara a cara é com os meus jogadores. Já discutimos e esclarecemos, e vamos ter de corrigir. São coisas que não são agradáveis, porque são erros que por norma não cometemos".



Rui Vitória quer limpar a imagem que o Benfica deixou na Suíça e promete uma equipa revoltada em campo frente ao Marítimo."Temos a perfeita noção do momento que vivemos e daquilo que foi o jogo passado. O que o Daniel diz faz sentido, porque vamos entrar com grande determinação. Amanhã vamos entrar convictos, determinados e com uma vontade muito grande de ganhar. Esta equipa é feita de jogadores com fibra e amanhã é um momento de orgulho e ao mesmo tempo de revolta", referiu o técnico em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões