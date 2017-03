Continuar a ler





"Quero deixar uma palavra de apreço ao treinador e ao Feirense. Vai ser uma equipa que que já fez mais de metade dos pontos que tem com este treinador, que vai dificultar-nos. Vamos com muito prazer à Feira, para ganhar. Queremos dar uma alegria aos benfiquistas. Vamos com respeito, mas com a convicção de que queremos ganhar", acrescentou o treinador do conjunto da Luz.

"Espero um jogo difícil. O meu maior elogio ao Feirense e ao treinador é esse. É um jogo para correr, lutar, trabalhar.. Vamos ter um adversário difícil pela frente, que tem ideias bem enraízadas. Jogar mais atrás ou à frente, muitas vezes é o adversário que dita. Acontece com Feirense, como acontece com o Benfica. Prevejo um jogo dificil, frente a uma equipa atrevida que vai querer causar-nos mossa. Esta é mais uma batalha das onze que nos faltam", lembrou o treinador do Benfica, na conferência de lançamento de um encontro com um adversário muito diferente daquele que defrontou na primeira volta, no Estádio da Luz."Nunca há dois jogos iguais, já foi há uma volta. Houve uma mudança de treinadore uma equipa que tem feito um grande desempenho. Gosto de o realçar estes trabalhos. É uma equipa que veio do escalão abaixo e soube organizar-se, com um novo treinador, resultados, estabilidade", verificou o treinador das águias, não se ficando por aí nos elogios ao opositor.