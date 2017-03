Rui Vitória utilizou André Almeida na lateral direita no encontro deste sábado, frente ao Feirense. O técnico comentou a polivalência do jogador e até aceita dar-lhe um apelido especial, desde que pela positiva."Se for visto de uma maneira positiva, não me importo de rotulá-lo como ‘apaga-fogos’. Por vezes, tira-se qualidade ao André, mas é um jogador fantástico que conhece o jogo nas variadíssimas posições", referiu o treinador à Sport TV."Ao saltar de uma para outra, é natural que não tenha o rendimento que gostaria de ter, mas é um jogador fantástico que qualquer treinador gosta de ter. É um ‘apaga-fogos’ de grande qualidade", concluiu o timoneiro das águias.

Autores: Pedro Ponte e Luís Miroto Simões