No outro banco de suplentes estará o compatriota José Mourinho, um homem determinante para a afirmação do treinador nacional fora de portas. "Foi alguém que abriu portas para o treinador português em termos europeus. Não é por acaso que estamos representados na fase de grupos com seis treinadores portugueses. Muito por mérito de José Mourinho", assinalou em declarações ao Magazine da Liga dos Campeões, emitido pela SportTV, antes de recordar a primeira vez que os dois técnicos se defrontaram: "Quando estava a começar carreira de treinador, fomos jogar às Antas [frente ao FC Porto] e era o José Mourinho o treinador. Foi uma experiência muito boa para nós. Perdemos, mas era expectável, mas senti umas palavras muito agradáveis do Zé, de confiança para trabalho futuro".