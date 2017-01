O Conselho de Disciplina puniu com 15 dias de suspensão Rui Vitória, na sequência da expulsão do treinador do Benfica após o encontro com o Moreirense, de quinta-feira, a contar para a Taça CTT.

Vitória recebeu ordem de expulsão de Tiago Martins no final do encontro e a secção profissional do Conselho de Disciplina - excecionalmente reunida à sexta-feira - considerou que cometeu "lesão da honra e reputação" da equipa de arbitragem, punindo-o ao abrigo do artigo 136 do Regulamento Disciplinar da Liga.

Além da suspensão, o treinador terá ainda de pagar uma multa de 3.825 euros.



Com este castigo, Rui Vitória irá falhar os próximos três jogos do Benfica na Liga: V. Setúbal, Nacional e Arouca, regressando ao banco no jogo com o Sp. Braga, da 22.ª jornada. Antes disso, terá ainda o jogo com o Borussia Dortmund da Liga dos Campeões onde, obviamente, o castigo não se aplica.

Autor: Sérgio Krithinas