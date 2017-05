Num jogo para cumprir calendário, Rui Vitória fez o que tinha prometido e lançou três jogadores no onze titular que ainda não tinham feito qualquer minuto pelas águias. Sabia que ia "correr riscos" e a resposta até ao intervalo não foi a mais positiva. De qualquer modo, após estar a perder por dois golos, o técnico assinala uma das razões que levou as águias a chegarem ao empate diante do Boavista (2-2)."A falta de entrosamento na primeira parte acaba por ser natural, são riscos que tínhamos de correr, mas que poderiam originar aquilo que foi. Na segunda parte a equipa foi mais agressiva, objetiva e apareceu o orgulho de campeão em determinado momento. Fomos à procura do empate e conseguimos", explicou o treinador à Sport TV, antes de realçar a importância de tornar todo o plantel campeão: "Tínhamos três objetivos para este encontro. O primeiro era ganhar e não conseguimos, depois havia os outros que tínhamos obrigatoriamente de cumprir. Possibilitar que todos os jogadores fossem campeões e dar a possibilidade a outros jogadores que têm jogado menos ter mais minutos. Estes jogadores têm sido fundamentais. Por vezes, o trabalho de quem está na sombra, obriga a quem está na primeira linha a estar nos limites. Quase que me sentia obrigado a fazer este jogo".

Autor: Valter Marques