Rui Vitória: «Se fosse fácil ir aos quartos-de-final, estava lá muita gente...»

Rui Vitória reagiu aos críticos que acusaram o Benfica de ter jogado como uma equipa 'pequena' em Dortmund, sublinhando que aceita os reparos mas lembrando o patamar em que se estava a jogar."Vejo sempre as críticas como uma forma de aprendizagem, de melhoria, mas não me abalam de sobremaneira, da mesma forma que os elogios não me metem nas nuvens, não são agora as críticas que me tiram o meu sentido de trabalho. Oiço o que tenho de ouvir, e o que não tenho de ouvir não oiço. Esta coisa de chegarmos aos quartos-de-final, se fosse fácil, havia muita gente a lá ir. O Benfica foi no ano passado, o FC Porto há dois anos, já tinha sido o Benfica com o Chelsea... Se fosse fácil mais equipas lá teriam ido. Chegamos às últimas oito equipas e vemos que estão sempre as seis ou sete fortes, e depois um outsider, que este ano poderá ser o Leicester ou Sevilha, porque jogam juntos. É evidente que isto não nos dá conforto nenhum, porque queremos estar lá com frequência, mas há que perceber estas questões", referiu o treinador em conferência de imprensa.O técnico das águias disse mesmo que adotaria a mesma estratégia se o encontro fosse hoje: "Nesse jogo tivemos uma estratégia. Quando alguém está a ver um jogo, é como se estivesse a olhar para um concerto: não sabe se ensaiaram todos, se alguém esteve doente… Eu enquanto treinador tenho de analisar isto de forma global. Não estamos livres de errar, mas a visão é completamente diferente. Perante aquilo que foi o jogo, as condições do adversário, entendemos que aquela era a melhor equipa e hoje praticamente faria a mesma coisa. Uma coisa era ter Jonas e Mitroglou a trabalhar em contínuo nos últimos 15 dias. Não tendo, se calhar tem de se arranjar outra forma. O bloquear a zona do meio-campo se calhar era fundamental. Mas aceito perfeitamente as críticas, como aceito os elogios. Já foram muitos e já foram muitas".

Autor: Luís Miroto Simões