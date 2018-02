Continuar a ler

"De nada serve estarmos preocupados com os outros. O trabalho dos outros é o trabalho dos outros. A vida das equipas tem muitas vezes caminhos mais favoráveis e menos favoráveis: não mudamos o discurso por os adversários perderem ao ganharem. As outras equipas que pensem no trabalho delas. Todo o nosso foco é pouco para um jogo de alta competição", prosseguiu.Questionado sobre se o maior equilibrio no topo da tabela dá motivação para o grupo de trabalho que orienta respondeu: "Muitos dos meus jogadores e eu já passámos por situações dessas. Quando nos focamos no nosso jogo todos os aspectos de ansiedade negativa são diminuídos. Amanhã temos oportunidade de novamente competir, de novamente ganhar. É uma final: aqueles 90 minutos são os mais importantes. Já estivemos atrás e à frente e lidamos muito bem com isso."