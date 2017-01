Continuar a ler

Vitória mostrou-se ainda sensibilizado pela chamada ao evento. "Sinto um enorme privilégio, honra, pois na realidade são dois símbolos do Benfica, dois campeões que nos ajudam a saber o que é a grandeza deste clube e do futebol português. Fico muito honrado, pois acredito que um clube que não esquece as memórias prepara o futuro de forma mais brilhante", frisou.Durante a cerimónia, diz ter inclusive regressado aos seus tempos de menino. "Estava a ouvir os discursos e estava a recordar-me. Quando era miúdo, estive na presença de quatro ou cinco elementos, Toni, José Augusto, Humberto Coelho... Resta-me colaborar naquilo que me é possível para ajudar na grandeza deste clube", insistiu.O fator apaziguador do futebol foi também exaltado por Vítória. "Alguns do que estão aqui presentes, há pouco tempo estavam com divergências politicas e agora estão aqui a confraternizar", rematou.