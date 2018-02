Continuar a ler

treino

O Benfica treinou hoje no Seixal reforçado com os jogadores da equipa B, na preparação para a receção ao Marítimo, em jogo da 25.ª jornada da Liga, no sábado, às 18H15.As águias ocupam o segundo lugar no campeonato, a 5 pontos do líder FC Porto, que na sexta-feira recebe no Estádio do Dragão o Sporting (20H30), 3.º classificado, com os mesmos pontos do Benfica.