Rui Vitória abordou a situação de Douglas, lateral direito que chegou cedido pelo Barcelona e que ainda não jogou, dizendo que o defesa está perto de integrar as opções."Quem jogue e quem não jogue tem a minha inteira confiança, porque respeito muito os jogadores por aquilo que eles são. Tenho jogadores que não vão jogar porque só podem jogar 11, mas merecem. Não tem nada a ver com quarta-feira. O Douglas está numa fase final de algo que queríamos que fosse melhorado e está para muito breve a sua chegada. Estou muito contente com ele. Ainda não está na convocatória", referiu em conferência de imprensa.

Autor: Luís Miroto Simões