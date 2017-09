Continuar a ler

"A bagagem diz-me o quê? A responsabilidade neste clube é enorme. Nunca sabemos qual é o jogo que é importante, portanto todos têm de ter caráter decisivo. Felizmente tenho tido muito mais sucessos do que insucessos. E a trabalhar em muitos momentos em condições difíceis, condições de vária ordem: salários, investimentos…", recordou.



Por fim, o treinador das águias prometeu que os sucessos vão aparecer novamente: "Cheguei aqui e ainda vou continuar a ganhar. Estes momentos dão-me mais força e mais vontade de os enfrentar, e podem contar comigo para isso. Levo um soco grande quando perco, mas no dia a seguir alguma coisa cresce aqui dentro e a energia está cá".

Rui Vitória foi questionado sobre o facto de Luís Filipe Vieira ter dito que o técnico era quem mandava na equipa do Benfica, na assembleia geral do clube. Como resposta, o treinador lembrou todo o percurso da sua carreira."Não sei se o presidente disse isso. Quando treinei o Fátima subi duas vezes de divisão e fui campeão nacional; em Paços fui finalista da Taça da Liga; no Vitória fui finalista da Supertaça, ganhei uma Taça de Portugal e tive dois apuramentos para a Liga Europa. No Benfica, em nove títulos, foram seis conquistados. Já para não contar a valorização desportiva que depois se refletiu em valorização económica. Isto para dizer que sou um treinador com bagagem grande. Cheguei aqui e ninguém me deu nada, as coisas foram conquistadas dia a dia, com os meus jogadores", começou por dizer em conferência de imprensa, continuando no mesmo tom.

Autor: Luís Miroto Simões