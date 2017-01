Rui Vitória ainda hesitou quando lhe perguntaram por Coates

Tal como Record adiantou, o Benfica já tem um princípio de acordo para a contratação de Sebastián Coates , central emprestado pelo Sunderland ao Sporting. Questionado sobre a possível chegada do uruguaio na próxima época, Rui Vitória não quis abrir o jogo."Não tenho de responder em concreto a isso. Para já porque tenho centrais de grande qualidade. Estou satisfeito com todos. O Coates é, como muitos que andam no futebol português, um jogador com qualidade. Ponto final", começou por dizer o treinador encarnado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Tondela, no domingo (16 horas)."Quem trata dessas questões é o presidente. Estou satisfeitíssimo com os meus centrais e com a formação do Benfica no que a centrais diz respeito. Nem vejo outra forma de pensar. Nada preocupado com essa questão. Da minha parte não vejo por onde possamos ou queiramos pegar nessa questão... Não estou nada preocupado, nem virado para aí", acrescentou.

Autor: Fábio Lima