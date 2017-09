A receção do Benfica ao Sp. Braga, para a Taça CTT, trouxe algumas nuances no sistema tático das águias. Krovinovic, em estreia nas águias, atua num meio-campo com três elementos, algo pouco usual com Rui Vitória. O croata joga ligeiramente à frente de Filipe Augusto e Samaris, descaindo em algumas circunstâncias para as alas.Nas faixas estão, por outro lado, Gabriel Barbosa (direita) e Rafa (esquerda), sendo que muitas vezes ambos têm surgido em zonas mais centrais, para criar alguns desequilíbrios. Raúl Jiménez está numa zona mais central do ataque.