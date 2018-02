Continuar a ler

"Eu já tenho algum crédito, porque estive em clubes para não descer, estive no Vitória, candidato a andar na Liga Europa, e estou num clube grande. Sei muito bem o que pode acontecer. Nunca nos podemos esquecer disto: o meu ponta-de-lança falha um golo e prejudica-se a si e à equipa. Um árbitro toma uma decisão e prejudica-se a si e a muita gente à volta", acrescentou.



Rui Vitória referiu ainda que não é pela consulta do VAR que os minutos de jogo se perdem: "Em Itália, que também tem VAR, o tempo médio de jogo atualmente é à volta de quase 58 minutos, nós estamos com 49. O VAR não perde nenhum tempo, isso é uma falsa questão. Os tempos perdem-se nos pontapés de baliza, faltas, lançamentos, cartões, golos...".

Rui Vitória sublinhou que em Portugal ninguém se pode esconder atrás do protocolo do vídeo-árbitro, dando mesmo um exemplo do bom sendo que acha ser necessário."Nunca mais me esqueço de uma final do Europeu em que há um guarda-redes que estava a a falar com um árbitro e a dizer que estava ganhar 4-0. E estava a dizer ‘tenham bom senso, respeito pela equipa adversária', e o árbitro nem deu descontos e acabou o jogo. Estou a falar do Casillas, guarda-redes do FC Porto, do Jorge Sousa, árbitro de baliza e do Pedro Proença, que arbitrou aquela final. Houve ali uma decisão de bom senso. Hoje a arbitragem também precisa de bom senso. É preciso ir ao monitor? Então vamos? É preciso juntar mais os árbitros? Vamos. Não nos vamos esconder atrás dos protocolos e deixar que isto vá andado como está. Estas questões das dores de crescimento, já passou tempo suficiente. É preciso tomar medidas. A UEFA vai ficar muito contente: ‘em Portugal eles testaram mas tiveram de mudar ligeiras estratégias’. Ou nós somos só pioneiros porque lhes interessa e não podemos acrescentar mais nada? Para o ano, os outros países vão todos apanhar do que aqui fizemos, adaptar o protocolo e nós é que estamos aqui metidos nisto. Andamos aqui todos 'olha, seja o que Deus quiser'", referiu o treinador do Benfica.

Autor: Luís Miroto Simões