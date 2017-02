Continuar a ler

Lista de convocados:



Guarda-redes – Ederson e Júlio César;



Defesas – Luisão, Jardel, André Almeida, Nélson Semedo, Lindelöf e Eliseu;



Médios – Filipe Augusto, Carrillo, Samaris, Salvio, Rafa, Zivkovic, Pizzi e Cervi;



Avançados – Jonas, Jovic, Mitroglou e Raúl Jiménez. – Ederson e Júlio César;– Luisão, Jardel, André Almeida, Nélson Semedo, Lindelöf e Eliseu;– Filipe Augusto, Carrillo, Samaris, Salvio, Rafa, Zivkovic, Pizzi e Cervi;– Jonas, Jovic, Mitroglou e Raúl Jiménez.

Rui Vitória efetuou três alterações na convocatória para o jogo de sexta-feira com o Chaves , comparativamente com as escolhas feitas pelo técnico para a deslocação do Benfica a Braga.O técnico deixou de fora Paulo Lopes, André Horta e o lesionado Fejsa . Ao contrário, Ederson (que cumpriu castigo), Jonas e Jovic foram chamados.

Autor: Luís Miroto Simões