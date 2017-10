Continuar a ler

Na visita ao Complexo Social da Sagrada Família, na Amadora, o técnico bicampeão pelas 'águias' falou à margem à imprensa referindo que para o desafio de sábado no Algarve o principal objetivo passa por seguir em frente na prova rainha e "começar o ciclo com vitórias".



O interregno para os compromissos das seleções deixou o plantel dos 'encarnados' com várias ausências, obrigando o treinador a recorrer a alguns jogadores da equipa B e dos juniores, mas não inviabilizando a "melhoria e correção" dos processos.

O treinador do Benfica manifestou esta quarta-feira o desejo de recomeçar um "novo ciclo" com vitórias e admitiu fazer alterações no onze para a encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, frente ao Olhanense."[Jogo com o Olhanense] Insere-se nesse novo ciclo que vamos encontrar agora. Vamos jogar com jogadores que nós entendemos que têm capacidade para dar resposta, tendo em conta aquilo que é este ciclo que vem aí, com jogos com pouco intervalo entre si", começou por revelar, salientando que "poderão haver alterações para dar mais ritmo e outras para continuar com ritmo competitivo".

Autor: Lusa