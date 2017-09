Rui Vitória reagiu à suspensão de 3 jogos imposta a Samaris fazendo votos para que o "castigo seja visto por toda a gente" e "em igualdade de circunstâncias para todas as equipas""Olhem para todos os campos da mesma maneira. O tratamento que tiveram connosco que tenham em todos os momentos do futebol português", referiu o técnico do Benfica à RTP na antevisão do jogo com o Basileia, marcado para quarta-feira.