Rui Vitória acredita que o Benfica poderá obter um bom resultado diante do Borussia Dortmund, na terça-feira, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O treinador encarnado admite o poderio do adversário mas sublinha que a sua equipa também tem muito valor."Vamos defrontar uma equipa forte, difícil, que tem como característica o belíssimo poder ofensivo. Aliado a isso tem mudado de sistema com frequência, não baixando os níveis de intensidade. O caminho é estudar ao pormenor as dinâmicas do B. Dortmund, tentar controlá-las mas mantendo a nossa forma de jogar. Vamos ser uma equipa ambiciosa, acreditando no nosso valor e o B. Dortmund também terá de ter cuidados contra uma equipa contra o Benfica", analisou Rui Vitória, na conferência de antevisão ao jogo, que terá lugar no Estádio da Luz.

Autor: João Socorro Viegas