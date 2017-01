Rui Vitória recusou que haja favoritismo por parte do Benfica para a partida da Taça CTT, lembrando que o Moreirense vai estar "motivado" e tudo fará para chegar à final.

Rui Vitória anunciou esta quarta-feira que Raúl Jiménez vai ser convocado para o jogo com o Moreirense, respeitante à Taça CTT, marcado para quinta-feira. Em relação a Mitroglou não foi esclarecedor, dizendo que a avaliação sobre as condições físicas do grego está a ser feita: "Ainda vamos decidir".Mitroglou deixou o encontro com o Tondela lesionado na coxa direita e segundo o técnico dos encarnados só quinta-feira se terá uma ideia concreta sobre a sua recuperação.

Autor: Sandra Lucas Simões