Rui Vitória faz a distinção entre fase e crise no Benfica

Rui Vitória negou qualquer cenário de crise do Benfica, apesar da série de três jogos em ganhar. O treinador encarnado falou, sim, numa má fase, lembrando que outros clubes estão há anos sem ganhar os troféus que as águias têm conseguido."Temos consciência dos momentos que vivemos ao longo deste tempo. Tenho sido o primeiro a passar a mensagem de que é um momento em que não estamos a ganhar, ficamos trisates. Agora estamos falar de três jogos em três competições diferentes - Campeonato, Liga dos Campeões e Taça CTT. Não nos tiraram dos objetivos. Evidentemente que se me falassem em três derrotas para o Campeonato ou Champions era uma situação diferente. Agora também convém dizer isto: crise é quem não ganha há muito anos. Nós ganhámos 12 em em 16 títulos. O primeito troféu este ano foi ganho pelo Benfica. Crise é quem fez investimentos de muitos anos e não ganha com eles. Se me falarem em fase, aí aceito. Mas a pior coisa que as pessoas podem fazer é pensarem que isto é crise. Estamos a falar do tetracampeão, de um grande clube", analisou Rui Vitória, na conferência de antevisão à receção ao P. Ferreira (sábado, 20h30)."Há dois anos jogámos contra o Super FC Porto e o Super Sporting e acabámos por ganhar; no ano passado, outra vez. Objetivamente, o que estamos a falar é de uma fase menos boa, que todas a equipas passam. Vamos ultrapassá-la. É a nossa convicção de que a qualidade está cá. Quem está fora muitas vezes não tem essa sensibilidade", acrescentou.