Rui Vitória diz que não quer ser o bom aluno da turma e explica a sua "amargura"

Rui Vitória deu um 'murro na mesa' na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo com o Sp. Braga. Recordando o castigo de 15 dias de que foi alvo, o treinador 'explodiu' quando questionado sobre se achava que as águias têm sido prejudicadas nas últimas partidas."Não queria entrar por aí. O que digo é que nós estamos muito focados no que é a nossa tarefa, no que temos a fazer. Com a consciência de que estamos aqui para lutar, para trabalhar muito até final, que as decisões são realizadas em maio. É evidente que estamos atentos a tudo o que se passa. Fundamentalmente, como todo o futebol português devia estar, atentos a tudo o que possa ser melhorado no mundo da arbitragem. Não queria falar em aspetos particulares, mas isto, de facto, não está fácil... Mas siga para a frente!", disparou Rui Vitória."Sou muito tolerante, mas não brinquem com o meu trabalho. Não brinquem com o trabalho dos meus jogadores", rematou.

Autor: Fábio Lima