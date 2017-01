Gonçalo Guedes acabou por ficar na bancada na receção ao Tondela e, como, adiantou, está prestes a deixar o Benfica para ser transferido para um tubarão europeu, por cerca de 30 milhões de euros . No entanto, questionado sobre a mais do que provável saída do extremo, Rui Vitória explicou que a sua ausência da partida de hoje se deveu a questões técnicas."O treinador está aqui para tomar decisões e decidi que ele não era indicado para este jogo. Havia outros para jogar e escolhi assim. Não tenho indicações nenhumas de que Gonçalo vai sair. O presidente sabe o que deve fazer em relação aos 'Gonçalos', assim como qualquer outro", esclareceu o treinador encarnado na conferência de imprensa que se seguiu à goleada sobre os tondelenses.