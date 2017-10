Rui Vitória defendeu esta terça-feira a aposta feita no defesa brasileiro Douglas, referindo que diante do Manchester United o lateral, que cometeu o penálti que ditou o segundo golo inglês, não teve pela frente um jogador qualquer."É um jogador que esteve parado, que teve dificuldades com lesões e não estava a apanhar um jogador qualquer pela frente. Apresentou uma capacidade ofensiva que me agradou e o facto de ser passado por estes jogadores é algo que acontece a qualquer um, tanto aqui na Champions como na Liga inglesa. É óbvio que tem coisas a melhorar, mas isso qualquer jogador tem. E o Douglas tem algo de positivo, fundamental pela sua capacidade de integrar o ataque com qualidade", disse, à SportTV.

Autor: Fábio Lima