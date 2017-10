Rui Vitória nem queria acreditar no erro de Svilar

Rui Vitória defendeu Mile Svilar do erro do jovem guarda-redes, que ditou a derrota caseira (0-1) do Benfica diante do Manchester United, na 3.ª jornada da Liga dos Campeões. E, à imagem de Sérgio Conceição ontem , também sublinhou que não estava arrependido da sua escolha."As decisões que tomei antes do jogo tomaria outra vez agora. Foram decisões conscientes e tiveram belíssimas prestações. Não é fácil num jogo desta complexidade e intensidade, mas é assim que eles crescem e se desenvolvem. Um jogo destes equivale a muitos noutro contexto competitivo. Não há qualquer problema em relação ao Svilar. É Craque, tem muito que trabalhar, claro, mas vai ser um guarda-redes de grande nível e joga já no próximo domingo", disse o técnico encarnado na flash interview.