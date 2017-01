Diante do Boavista, o Benfica somou 1 ponto com um empate a três golos , numa partida marcada por algumas queixas por parte dos encarnados. Na hora de analisar a partida , o técnico do Benfica não quis alongar-se em muitos comentários sobre essa temática, deixando qualquer apreciação para os "especialistas"."Há um conjunto de irregularidades, mas não vou estar eu a discutir essa matéria. Isso deixo para quem é especialista", disse, em declarações à BTV.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto