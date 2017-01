Continuar a ler

Convocados:



Guarda-redes: Ederson, Júlio César e Paulo Lopes;



Defesas: Lisandro, Luisão, Lindelöf, Eliseu, Jardel, André Almeida, Hermes e Nélson Semedo;



Médios: Samaris, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Rafa e Celis;



Avançados: Raúl Jiménez, Jonas e Luka Jovic.

Kostas Mitroglou ficou de fora dos convocados do Benfica para as meias-finais da Taça CTT, na quinta-feira, diante do Moreirense. O avançado grego encontra-se lesionado e, por isso, não será opção para o embate no Estádio Algarve. Também Fejsa, por motivos físicos, falhará esta partida.Em sentido inverso, Hermes foi chamado pela primeira vez por Rui Vitória, numa lista de 22 jogadores. Também Raúl Jiménez está de volta, depois de adquiridos os necessários índices físicos após uma paragem por lesão.

Autor: João Socorro Viegas