Rui Vitória adiantou esta quarta-feira que a situação clínica de Eliseu não inspira cuidados de maior. "Pensamos que não é grave. Hoje, vamos recomeçar os trabalhos com o Eliseu e com os outros jogadores que estão a chegar das seleções. Pela informação que temos, pensamos que não é nada de complicado", referiu o treinador durante uma visita ao Complexo Social da Sagrada Família, na Buraca (Amadora), numa iniciativa da Fundação Benfica.Eliseu saiu ao minuto 68 do Portugal-Suíça (2-0) , tendo sido substituído por Antunes.

Autor: Sandra Lucas Simões